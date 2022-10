Pour sa 10e édition, le HandiShow 2022 aura lieu à Décines dans un salon du stade de l’Olympique lyonnais. Les explications de l’organisatrice de l’événement Djezia Hennaoui au micro de "6 Minutes Chrono".

Réunir les athlètes valides et handisports. Telle est la mission de Djezia Hennaoui, la présidente et fondatrice du HandiShow. Pour sa 10e édition, l’association lyonnaise a décidé de frapper fort en s'installant dans un salon du stade de l’Olympique lyonnais. L'occasion de mettre en valeur les sportifs français handisports. "Les médias ne parlent pas assez des athlètes handis. Il n’y a pas assez de lumière sur ces grands athlètes, regrette-t-elle. Ils ont de gros palmarès. D'ailleurs, ils dépassent parfois les records des valides dans de nombreuses disciplines. Mais comme ils ont moins de visibilité, ils ont moins de partenaires. Et donc, ils ont moins de moyens financiers."

30 000 euros récoltés lors de la dernière édition

C’est pour cela qu’elle a décidé en 2015 de créer le HandiShow qui a permis, l’année dernière, de récolter 30 000 euros. "On a pu aider dix athlètes pour du matériel, du coaching et des déplacements, souligne Djezia Hennaoui. Il ne faut pas oublier qu’ils préparent les Jeux Olympiques de 2024. On se doit de les soutenir." Ce jeudi 6 octobre, c’est dans un salon du stade de l'Olympique lyonnais que le HandiShow va tenter de réunir le maximum de fond. Avec au programme de cette soirée : un défilé réunissant "20 athlètes handisports et valides", une "vente aux enchères", des animations avec la présence notamment de "l’humoriste Guillaume Bats" et un "repas gastronomique préparé par le chef Christian Têtedoie".

Pour plus d’informations : www.handishow.fr