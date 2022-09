"Accompagner les chefs vers une gastronomie plus durable" (Fondation Bocuse d'Or)

Marie-Odile Fondeur, directrice générale de la toute nouvelle Fondation Bocuse d'Or, est l'invitée de Lyon Capitale dans "6 minutes chrono".

Lancée officiellement lundi 26 septembre, la Fondation Bocuse d'Or porte sa première action en collaboration avec le CRBA (Centre de ressources de botanique appliquée) et la Ferme Melchior (station Vavilov), dont une de leurs missions est d'adapter les variétés végétales au dérèglement climatique et à la résistance aux maladies, et de les sélectionner pour leurs qualités nutritionnelles et gustatives.

Lire aussi : Face au réchauffement climatique et aux OGM : une banque de graines à Lyon

"L'une des missions confiées à la Fondation Bocuse d'Or est d'accompagner les chefs sur le chemin d'une gastronomie plus durable" explique Marie-Odile Fondeur, la directrice générale de la toute nouvelle Fondation Bocuse d'Or à Lyon Capitale, sur le plateau télé de l'émission quotidienne "6 minutes chrono".

Pour découvrir ces "nouveaux" produits, de grands chefs sont attendus, lundi 26 septembre, à Charly, dans le Rhône, pour goûter des nouvelles variétés de légumes, légumineuses et graines, et créer une recette originale afin de les faire connaître à la communauté des cuisiniers début 2023.