Top 14 : à Perpignan, le Lou s’impose 28 - 32 après un match intense

Attendu sur la pelouse de Perpignan ce samedi 21 mars pour la 19e journée de Top 14, le Lou a finalement dominé le match 28 - 32.

Pour cette 19e journée du Top 14, le Lou était attendu à Perpignan sur la pelouse du stade Aimé Giral. Un match tendu pour les Lyonnais qui se sont finalement imposés 28 - 32.

Lors de la première mi-temps, les Lyonnais ont devancé les Perpignanais grâce à Lorre (5e minute), Urdapilleta (13e minute), Simmonds (20e minute) puis Berdeu (21e minute et 31e minute), Urdapilleta (38e minute) et Tedder (40e minute), avant qu'ils ne recollent 13 - 13 au dernier moment.

De retour sur la pelouse du stade Aimé Giral, les Lyonnais se sont fait peur face au retour féroce de Perpignan, ce qui n'empêchaient pas Simmonds (47e minute), Lorre (62e minute) Chat (67e minute) et Méliande (67e minute et 75 minute) et Cretin (74e minute) de permettre aux Lyonnais de reporter le match.