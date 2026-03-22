Actualité
Ciel nuageux à Lyon. Vue sur le palais de Justice et Fourvière (@CM)

Météo : le retour des nuages et des averses ce dimanche à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Le soleil laisse place aux nuages et à de rares averses ce dimanche 22 mars à Lyon, tandis que les températures atteindront à peine les 13 degrés. 

    Après une semaine ensoleillée, les nuages font leur retour à Lyon ce dimanche 22 mars. Déjà ce matin et tout au long de la matinée, des averses traversent le ciel et les températures restent fraîches avec seulement 4 degrés. 

    Dans l’après-midi, peu de changement : de rares averses se maintiennent et le mercure grimpe à peine à 13 degrés, soit 2 degrés en dessous des normales de saison. 

    à lire également
    Top 14 : à Perpignan, le Lou s’impose 32 à 28 après un match intense

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Météo : le retour des nuages et des averses ce dimanche à Lyon  09:00
    Top 14 : à Perpignan, le Lou s’impose 32 à 28 après un match intense 21/03/26
    En images. À Lyon, plusieurs centaines de personnes défilent contre les "violences policières et pénitentiaires" 21/03/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : un quadragénaire condamné à un an de prison pour agression sexuelle sur une mineure de 17 ans 21/03/26
    "Ni amertume, ni tristesse" : Nathalie Perrin-Gilbert revient sur sa défaite lors des municipales à Lyon 21/03/26
    d'heure en heure
    La cinéaste argentine Lucrecia Martel attendue à Lyon le 2 avril 21/03/26
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Un camion prend feu devant l'Hôtel de Ville de Lyon, aucun blessé à déplorer 21/03/26
    Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées les 22 et 23 mars 21/03/26
    police Lyon
    Lyon : un homme blessé par arme à feu dans le quartier de la Guillotière 21/03/26
    CGT drapeau
    Près de Lyon : la CGT craint un "désengagement" du propriétaire américain de Kem One 21/03/26
    "C’est comme ça qu’on fait des Samuel Paty" : un parent d’élève interpellé après des menaces dans un collège de Feyzin 21/03/26
    Violences Policières @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : une marche contre "les violences d’État, policières et le racisme systémique" organisée ce samedi 21/03/26
    Pollution : une qualité de l'air dégradée à Lyon et dans la métropole ce samedi  21/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut