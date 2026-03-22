Météo : le retour des nuages et des averses ce dimanche à Lyon 

Ciel nuageux à Lyon. Vue sur le palais de Justice et Fourvière (@CM)

Le soleil laisse place aux nuages et à de rares averses ce dimanche 22 mars à Lyon, tandis que les températures atteindront à peine les 13 degrés.

Après une semaine ensoleillée, les nuages font leur retour à Lyon ce dimanche 22 mars. Déjà ce matin et tout au long de la matinée, des averses traversent le ciel et les températures restent fraîches avec seulement 4 degrés.

Dans l’après-midi, peu de changement : de rares averses se maintiennent et le mercure grimpe à peine à 13 degrés, soit 2 degrés en dessous des normales de saison.