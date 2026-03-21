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Marche contre les violences policières et pénitentiaires à Lyon. (@Clémence Margall)

En images. À Lyon, plusieurs centaines de personnes défilent contre les "violences policières et pénitentiaires"

  • par Clémence Margall

    • Plusieurs centaines de Lyonnais ont défilé dans les rues de Lyon ce samedi 21 mars pour protester contres "les violences policières, pénitentiaires et le racisme d’État".

    "Pas de justice, pas de paix" ; "On n'oublie pas, on ne pardonne pas". À l’appel des associations des victimes des crimes sécuritaires et Idir Espoir et Solidarité quelque centaines de Lyonnais ont défilé de la place Jean Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon, jusque devant le palais de justice, dans le 5e arrondissement. La manifestation s'est tenue en parallèle d'une autre marche organisée ce samedi à Nanterre (Hauts-de-France) en hommage à Nahel Merzouk, adolescent tué le 27 juin 2023 d’une balle tirée par un policier lors d'un contrôle.

    Alors que le cortège s'est élancé aux alentours de 16 heures, les manifestants et famille de victimes ont demandé justice pour Idir, Mohammed, Medhi ou encore Pierre décédés alors qu'ils se trouvaient en prison ou lors d'un contrôle de police.

    Les organisateurs appelaient ainsi à faire bloc face à "un système qui affiche haut et fort ses principes de liberté d’égalité et de fraternité à l’internationale, mais qui, en pratique, continue à pratiquer la peine de mort, d’une balle dans le dos."

    Retour en images sur la manifestation

    Marche contre les violences policières et pénitentiaires à Lyon. (@Clémence Margall)
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