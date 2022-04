Mercredi 13 avril, la Saône n'est plus en vigilance jaune "crues" au niveau de la station du Pont de la Feuillée, située à Lyon. Le service prévention des crues du Rhône à levé l'alerte alors que les niveaux d'eau sont restés anormalement élevés pendant plusieurs jours.

Le SPC Rhône a levé la vigilance jaune pour la Saône ce mercredi 13 avril. Le niveau d'eau, particulièrement au Pont de la Feuillée à Lyon, est enfin redescendu. Pendant plusieurs jours, il est resté proche de celui des premiers débordements observés en fin de semaine dernière.

"Les ondes de crue qui se sont formées sur l'amont de la Saône et sur le Doubs la semaine dernière se propagent plus à l'aval et provoquent une hausse des niveaux sur la Saône aval, avance le SPC Rhône. Ainsi, le tronçon de la Saône à Lyon restera proche des niveaux de premiers débordements et dommages localisés jusqu'en début d'après-midi de mardi, avant l'amorce de la décrue", expliquait le service prévention des crues du Rhône, mardi 12 avril.