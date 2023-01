Tony Estanguet à Lyon pour préparer les JO 2024

Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet est de passage dans la capitale des Gaules, en marge des JO de Paris 2024.

Alors que la France accueille en 2024 les Jeux Olympiques, une petite partie des événements se dérouleront à Lyon. Le Groupama Stadium va ainsi recevoir six matchs de poule de football masculin et féminin et plusieurs matchs à élimination directe.

Au Groupama Stadium

À moins de deux ans de la compétition, Tony Estanguet est en visite, lundi 23 janvier avec une délégation pour vérifier le stade de l'OL. Le triple champion olympique de canoë monoplace veut aussi étudier les différents paramètres pour cet événement international.

