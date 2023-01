Lyon : la finale du Bocuse d'Or au Sirha ce lundi

La 40e édition du Sirha Lyon à Eurexpo prend fin ce lundi 23 janvier. Avec la cerise sur le gâteau : la finale internationale du Bocuse d'Or.

Quoi de mieux que la finale internationale du Bocuse d'Or pour clôturer en beauté le Sirha (salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation) ? Du 19 au 23 janvier, entre 150 000 et 180 000 visiteurs étaiet attendus au Sirha, événement reconnu à l'international. L'occasion pour les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, vendeurs et consommateurs de se rencontrer. Les visiteurs doivent serpenter entre les halles, entre produits régionaux de France, saveurs italiennes, stands saoudien, canadien, belge, japonais ou espagnol, pas loin de 4 000 exposants et marques font profiter de leurs produits. Rendez-vous culinaire au rayonnement mondial, le Sirha Lyon se propose d’accompagner les grandes dynamiques et tendances actuelles en matière d’alimentation.

Remise des prix à 17 h 45

La finale du Bocuse d'Or, qui opposait 24 concurrents internationaux, se déroule sur les deux derniers jours du salon, du dimanche 22 au lundi 23 janvier. L'équipe française orchestrée par la Lyonnaise Naïs Pirollet, s'est lancée ce matin dans une épreuve de 5h30. Les finalistes devront exprimer leur créativité et montrer leur technique à travers les deux épreuves - assiettes et plateaux - choisies par le Comité international d'organisation (CIO). Les concurrents devront réaliser un plateau pour 15 personnes, avec comme produits mis à leur disposition deux lottes ainsi que six coquilles Saint-Jacques. Les deux poissons seront présentés chacun sur deux plateaux distincts et devront être accompagnés par deux garnitures composées exclusivement de produits végétaux. Le thème de la mer est donc mis à l'honneur cette année, pour la première fois depuis 2005.

Le jury remettra le prix aux gagnants dès 17 h 45 à Eurexpo.

La France 2e à la coupe du monde de la pâtisserie au Sirha

Le Japon a décroché la première place du podium de cette coupe du monde de la pâtisserie samedi 21 janvier, devant la France (2e) et l'Italie (3e), dans le cadre du Sirha.

Les Canadiens ont quant à eux remporté le prix spécial éco-responsable, une nouveauté pour cette 40e édition.