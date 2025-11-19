Actualité
Raphael Glucksmann, Carole Delga and Olivier Faure at the Rencontres de la gauche 2025 (Left-wing Meetings 2025) organised by the president of the Occitanie region in Bram in the Aude department of France on 27 September 2025. (Photo by Ludo Charles / Hans Lucas via AFP)

Cazeneuve, Hollande, Glucksmann... : plusieurs figures de la gauche attendues ce week-end à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Les "rencontres d’automne" organisées par Debout les socialistes reviennent à Lyon les 22 et 23 novembre prochains. Plusieurs grands noms de gauche seront présents.

    François Hollande, Raphaël Glucksmann, Carole Delga, Olivier Faure… Plusieurs figures du Parti socialiste et de Place Publique sont attendues les 22 et 23 novembre à Lyon en marge de la 3e édition des "rencontres d’automne".

    Organisé par la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, et son mouvement Debout les socialistes, l’événement se déroulera à l’Hôtel Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette, dans le 3e arrondissement.

    Au programme, des débats, conférences et ateliers pour évoquer l’avenir de la gauche, alors que les élections municipales et métropolitaines se rapprochent. Les inscriptions sont obligatoires.

    Lire aussi : "On ne trahit pas les gens quand on obtient des victoires sociales", souligne Emmanuel Giraud (PS)

    à lire également
    Zone à trafic limité à Lyon. (@Nathan Chaize)
    ZTL à Lyon : les riverains des quais Pêcherie, Célestins et Saint-Antoine deviennent ayants droit

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Zone à trafic limité à Lyon. (@Nathan Chaize)
    ZTL à Lyon : les riverains des quais Pêcherie, Célestins et Saint-Antoine deviennent ayants droit 15:44
    TNP : Joël Pommerat, les bons contes font les grands spectacles 15:19
    Valence : une Nuit de l’Orientation pour choisir son avenir en toute sérénité 14:43
    29 véhicules contrôlés, 14 infractions : une veste opération de contrôle à un péage près de Lyon 14:26
    Futur tramway T10 à Lyon : des perturbations à Gerland jusqu’en décembre 14:16
    d'heure en heure
    Hôtel de ville de Lyon
    Municipales : J-1 avant les résultats du sondage de Lyon Capitale 14:10
    Un sanglier en forêt
    Thonon-les-Bains : un sanglier sème la panique dans un magasin Botanic 14:06
    Cazeneuve, Hollande, Glucksmann... : plusieurs figures de la gauche attendues ce week-end à Lyon 13:35
    Rave party à Saint-Pierre-de-Chandieu : un présumé organisateur bientôt jugé 13:02
    Loire : un concours caritatif organisé au centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon 12:23
    Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray attendu à Lyon et Villeurbanne ce jeudi 11:45
    Lyon : insécurité et trafic de stupéfiants, un bar du 3e arrondissement fermé par la préfecture 11:00
    Lyon : le funiculaire F1 à l’arrêt, la reprise du trafic estimée à 12 heures  10:49
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut