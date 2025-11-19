Cazeneuve, Hollande, Glucksmann... : plusieurs figures de la gauche attendues ce week-end à Lyon

Raphael Glucksmann, Carole Delga and Olivier Faure at the Rencontres de la gauche 2025 (Left-wing Meetings 2025) organised by the president of the Occitanie region in Bram in the Aude department of France on 27 September 2025. (Photo by Ludo Charles / Hans Lucas via AFP)

Les "rencontres d’automne" organisées par Debout les socialistes reviennent à Lyon les 22 et 23 novembre prochains. Plusieurs grands noms de gauche seront présents.

François Hollande, Raphaël Glucksmann, Carole Delga, Olivier Faure… Plusieurs figures du Parti socialiste et de Place Publique sont attendues les 22 et 23 novembre à Lyon en marge de la 3e édition des "rencontres d’automne".

Organisé par la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, et son mouvement Debout les socialistes, l’événement se déroulera à l’Hôtel Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette, dans le 3e arrondissement.

Au programme, des débats, conférences et ateliers pour évoquer l’avenir de la gauche, alors que les élections municipales et métropolitaines se rapprochent. Les inscriptions sont obligatoires.

