Le géant français des systèmes électroniques, Thales, a dévoilé un vaste plan d’investissement industriel de 55 millions d’euros, étalé entre 2025 et 2028, destiné à renforcer ses sites de Châtellerault (Vienne) et de Valence (Drôme).

C'est un investissement d'ampleur pour Thales. Le 12 juin 2025, le fleuron français de l'électronique a annoncé plan d’investissement industriel d'une hauteur de 55 millions d’euros jusqu'en 2028. L’objectif de cet investissement et de doubler, voire quadrupler, la capacité de production de solutions de navigation "résilientes" c'est a dire résistantes aux attaques, face à la montée des brouillages et tentatives de leurre des signaux du système mondial de navigation par satellite dit GNSS. En clair, cela vise à rendre plus fiable la navigation dans les avions, les véhicules militaires ou les navires, y compris en cas de perte de signal GPS.

À lire aussi : 80 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes se rendront au Salon du Bourget 2025

Thales vise un renforcement de la souveraineté défensive de la France

Un enjeu également de souveraineté. Le but est d'aussi de mieux protéger les systèmes français face aux nouvelles menaces notamment les cyber-attaques, tout en s’assurant qu’ils soient conçus et fabriqués en France. Un enjeu important et clairement affirmé par Yannick Assouad, directrice générale adjointe Avionique chez Thales : "Thales, leader de la navigation résiliente, renforce sa base industrielle en France […] elle disposera, grâce à cet investissement, d’un outil industriel souverain et pérenne."

Deux sites dans la Vienne et dans la Drôme concernés

Deux lieux de production sont directement concernés par ces investissements : les sites de Châtellerault, dans la Vienne, et celui de Valence, dans la Drôme.

À Châtellerault, l’usine spécialisée dans les capteurs de position équipant les avions, va fortement augmenter sa production. L'entreprise vise une multiplication par quatre de la production jusqu’en 2028.

Tandis qu'à Valence, Thalès prévoit, dès 2026, le lancement de la production en série des récepteurs de signaux GPS militaire "TopStar‑M" et des anti brouilleurs militaires "TopShield". Une nouvelle ligne de production de capteurs microsystèmes électromécaniques dit MEMS verra également le jour, faisant de la Drôme un des fers de lance de la filière souveraine MEMS pour la défense le tout avec le soutien de Tronics Microsystems.

Actuellement, plus de 800 collaborateurs œuvrent sur les deux sites. Avec ces investissements, Thales annonce 150 recrutements supplémentaires d’ici 2028 pour subvenir à ses besoins.