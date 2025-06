Deux ans après l'inauguration de sa première centrale photovoltaïque flottante sur un lac de barrage à Lazer, EDF s'apprête à commencer la construction d'une nouvelle centrale plus puissante au Cheylas.

Le 13 juin 2025, EDF Renouvelables a annoncé le lancement de son projet de centrale solaire flottante sur le bassin du Cheylas, en Isère. Ce projet ambitieux devrait permettre à l'entreprise de produire près de 44 MWc (mégawatt-crête) d'énergie renouvelable chaque année, soit la consommation d'environ 28 000 habitants. Cette centrale qui devrait voir le jour au cours de l'été 2027, pourra produire deux fois plus d'énergie que celle du lac de Lazer avec ses 50 000 panneaux solaires qui ne peut produire que 20 MWc d'électricité.

Une initiative qui permettra de produire deux sources d'énergie renouvelable sur un même lieu.

L'intérêt de ce projet est de pouvoir exploiter sur un même site les énergies solaires et hydroélectriques, dans un contexte où l'espace disponible pour ces technologies n'est pas infini. Mais le défi est alors de parvenir à édifier cet équipement sur la retenue d'eau du barrage hydroélectrique du Cheylas. Et ce sans compromettre le bon fonctionnement de l'installation hydroélectrique. C'est pourquoi il y a une réelle nécessité de coopération entre les ingénieurs d'EDF hydro et EDF renouvelables.

Une entreprise qui semble avoir convaincu les élus locaux

Henri Baile, président de la communauté de communes Le Grésivaudan (à laquelle appartient Le Cheylas), tout comme Roger Cohard, maire de Le Cheylas et Michel Basset, maire de Sainte Marie d'Alloix, ont salué cette initiative qui représente une réelle opportunité pour le territoire de développer son économie tout en agissant pour l'environnement.