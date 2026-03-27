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TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

TER en Auvergne-Rhône-Alpes : des associations dénoncent la réservation payante obligatoire pour les vélos

  • par LR

    • Trente et une associations d’usagers s’opposent à la réservation obligatoire et payante des vélos à bord des TER en Auvergne-Rhône-Alpes entre mai et septembre. Elles jugent la mesure disproportionnée et pénalisante pour les déplacements du quotidien.

    La contestation s’organise face à la future réservation obligatoire des vélos dans les TER d’Auvergne-Rhône-Alpes. À partir du 1er mai et jusqu’au 27 septembre 2026, les voyageurs non abonnés devront réserver une place vélo au tarif d’un euro par train sur l’ensemble du réseau régional, selon une décision validée par la Région. La mesure s’appliquera les week-ends, jours fériés et ponts au printemps et à l’automne, ainsi que tous les jours durant l’été.

    Réunies dans un collectif, 31 associations dénoncent une règle jugée "excessive" et inadaptée, notamment pour les trajets courts. Elles pointent aussi la complexité du dispositif, qui impose une réservation sur un site distinct de celui des billets TER, sans possibilité d’achat en gare.

    Pour ces organisations, la généralisation du système risque surtout de pénaliser les usagers du quotidien qui combinent train et vélo pour aller travailler, sans résoudre la saturation des trains aux heures de pointe. Elles appellent à revoir la stratégie régionale en privilégiant le stationnement sécurisé en gare, la location de vélos et l’augmentation de l’offre ferroviaire.

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