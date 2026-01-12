Actualité
Un avion aux couleurs de la compagnie aérienne Volotea.

Aéroport de Lyon : Volotea ouvre une nouvelle ligne en direction du Danemark

  • par La rédaction

    • Volotea ouvre une nouvelle ligne aérienne vers le Danemark au départ de Lyon.

    La compagnie aérienne espagnole Volotea ouvre une nouvelle ligne au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Depuis le samedi 10 janvier, la compagnie low-cost permet aux Lyonnais de s'envoler vers Billund au Danemark.

    Volotea propose un vol par semaine les samedis. "Volotea propose aux Lyonnais de découvrir cette destination danoise, berceau des briques Lego et du célèbre parc Legoland, ainsi que ses trésors environnants : Jelling, site historique majeur, le fjord de Vejle et le Naturpark Lillebælt, plus grand parc naturel marin du pays", se félicite la compagnie aérienne.

    Cette nouvelle ligne vient compléter l'offre de Volotea au départ de Lyon avec désormais 33 destinations réparties dans 11 pays différents.

    à lire également
    Chauffage urbain, fonds d'adaptation contre la chaleur : les promesses de Grégory Doucet pour le logement à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Chauffage urbain, fonds d'adaptation contre la chaleur : les promesses de Grégory Doucet pour le logement à Lyon 15:40
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard promet 2 000 nouveaux Vélo'v électriques et de nouvelles stations 15:14
    Devanture Bar festif
    Près de Lyon : un bar festif fermé d'urgence après plusieurs rixes 14:42
    Verre vin rouge et bouteille
    Le meilleur gamay du monde vient du Rhône 13:49
    Vacances de Noël : fréquentation record dans les stations d'Auvergne-Rhône-Alpes 12:55
    d'heure en heure
    Théâtre : et si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ? 12:22
    école lyon accueil périscolaire
    Vaulx-en-Velin : un collectif appelle à la grève pour réclamer des moyens pour l'école inclusive 11:51
    Rhône : le randonneur disparu retrouvé mort sur les hauteurs d'Ampuis 11:20
    Lyon : un chauffeur Uber et son client jugés pour "violences réciproques" 10:44
    Près de Lyon : un incendie ravage une maison de 200m2 10:10
    Un avion aux couleurs de la compagnie aérienne Volotea.
    Aéroport de Lyon : Volotea ouvre une nouvelle ligne en direction du Danemark 10:05
    Polar : les faux-semblants de Meï Lepage, flic lyonnaise et romancière 09:55
    Sophie Cruz
    Municipales à Villeurbanne : Sophie Cruz préférée à Marc Fraysse à droite 09:29
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut