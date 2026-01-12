Aéroport de Lyon : Volotea ouvre une nouvelle ligne en direction du Danemark

Volotea ouvre une nouvelle ligne aérienne vers le Danemark au départ de Lyon.

La compagnie aérienne espagnole Volotea ouvre une nouvelle ligne au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Depuis le samedi 10 janvier, la compagnie low-cost permet aux Lyonnais de s'envoler vers Billund au Danemark.

Volotea propose un vol par semaine les samedis. "Volotea propose aux Lyonnais de découvrir cette destination danoise, berceau des briques Lego et du célèbre parc Legoland, ainsi que ses trésors environnants : Jelling, site historique majeur, le fjord de Vejle et le Naturpark Lillebælt, plus grand parc naturel marin du pays", se félicite la compagnie aérienne.

Cette nouvelle ligne vient compléter l'offre de Volotea au départ de Lyon avec désormais 33 destinations réparties dans 11 pays différents.