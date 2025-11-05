Gérald Darmanin en visite à Lyon ce jeudi et vendredi

Le ministre de la justice Gérald Darmanin sera en visite dans le Rhône jeudi 6 et vendredi 7 novembre prochains.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin sera en déplacement dans le Rhône jeudi 6 et vendredi 7 novembre. Le garde des Sceaux profitera de cette venue pour visiter plusieurs lieux de justice.

Tribunal judiciaire, Cour d'appel...

En premier lieu, le ministre se rendra au tribunal judiciaire de Lyon pour inaugurer et visiter le Service d’accueil unique du justiciable du tribunal ouvert depuis juillet dernier. Après un entretien avec les autorités judiciaires et une présentation du comité des usagers du tribunal, le garde des Sceaux poursuivra sa visite du jeudi par la Cour d'appel de Lyon, où il échangera avec différents acteurs.

Pour sa seconde journée de visite, Gérald Darmanin échangera avec le bâtonnier et les membres du Conseil de l’ordre des avocats au siège de l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon.

La venue du garde des Sceaux se conclura par une rencontre avec la présidente de la Chambre interdépartementale des notaires du Rhône et les membre du bureau de la chambre à la Chambre interdépartementale des notaires du Rhône.