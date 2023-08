TCL : un guichet temporaire place Bellecour pour faciliter les abonnements

Un guichet temporaire a été installé place Bellecour à Lyon pour fluidifier les demandes d'abonnement TCL.

Vous l'avez peut-être remarqué depuis lundi sur la place Bellecour. Un guichet temporaire a été installé sous un barnum pour faciliter les abonnements et réabonnement en cette période de rentrée.

Ce guichet est dédié aux abonnements jeunes scolaires et aux abonnements au tarif solidaire pour les adultes. Six personnes vous y accueillent du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 heures, et le samedi de 9 heures à 18 heures.