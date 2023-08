Lyon : plus de 500 € de dépenses supplémentaires en 2023 pour les étudiants selon l'Unef

L'Unef Lyon publique son rapport annuel sur le coût de la vie étudiante. Il révèle une hausse de 3,83 % en 2023.

Comme chaque année, le syndicat étudiant, l'Union nationale des étudiants de France (Unef), publie son baromètre sur le coût de la vie étudiante. Dans son enquête locale centrée sur Lyon, l'Unef relève une hausse de 3,83 % des dépenses nécessaires des étudiants, soit en moyenne 554,76 € par an. C'est presque moitié moins qu'à l'échelle nationale où la hausse observée est de 6,47 %.

Une légère baisse du coût du logement

Lyon se positionne néanmoins à la neuvième place des villes les plus chères de France et à la deuxième place hors région parisienne. "Il est nécessaire que la Métropole de Lyon, mette en place des politiques ambitieuses et suffisantes pour contenir la hausse du coût de la vie pour les étudiants lyonnais et les protéger de la précarité", abonde l'Unef, qui demande notamment la gratuité des transports en commun.

Ces derniers représentent en moyenne une dépense annuelle de 100 € pour les boursiers et 250 € pour les non-boursiers selon l'Unef. Le syndicat note par ailleurs une baisse d'en moyenne 0,67 % du coût du logement à Lyon. "Un pas en avant, puisque c'est le premier poste de dépense des étudiants", qui prouve, selon l'Unef, "que l'encadrement des loyers dans les villes est une mesure nécessaire et un rempart face à la précarité". Lyon reste toutefois une ville avec loyer moyen mensuel supérieur à la moyenne nationale.

Si les loyers baissent, la tension sur le marché locatif reste en revanche importante. "Avec 5,16 étudiants pour une offre de logement, Lyon se place comme une des grandes villes les plus tendues en terme de logement étudiant", détaille l'Unef. En 2022, le nombre d'étudiant pour une offre de logement s'élevait à 4.