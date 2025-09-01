En raison de travaux d'aménagement de la future Voie Lyonnaise n°8, le boulevard du Valvert sera partiellement fermé à la circulation du 1er au 12 septembre prochain.

Si le boulevard du Valvert à Tassin-la-Demi-Lune avait rouvert plus tôt que prévu, de nouvelles fermetures ponctuelles perturberont l'axe dès ce lundi 1er septembre. Dans le cadre des travaux d'aménagement de la Voie Lyonnaise n°8 , le boulevard sera fermé de 20h à 6h du 1er au 12 septembre dans le sens Valvert vers A6.

Les opérations de rénovation des revêtements de chaussée et la construction d'un muret séparateur permettront aux cyclistes de rejoindre Saint-Priest depuis la Tour-de-Salvagny d'ici 2030.

Lire aussi : Boulevard du Valvert à Tassin : la circulation rétablie dans les deux sens plus tôt que prévu