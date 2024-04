La mairie de Villeurbanne dévoile sa nouvelle politique de stationnement. Un ensemble de mesures applicables dès juin prochain.

La politique de stationnement va évoluer à Villeurbanne. À partir du 3 juin, un ensemble de mesures entreront en vigueur, concernant tant les visiteurs que les résidents ou professionnels. La collectivité va notamment instaurer un tarif solidaire pour les foyers à bas revenus, des tarifs commerçants et un quart d'heure de gratuité pour les visiteurs. De plus, le périmètre de stationnement payant sera étendu. La Ville souhaite ainsi offrir "un partage de l'espace public plus équitable et un cadre de vie plus agréable".

Un nouveau tarif solidaire

Le stationnement payant est, selon la mairie de Villeurbanne, efficace pour favoriser la rotation des véhicules. C'est pourquoi la municipalité mettra en place un quart d'heure de gratuité dont les visiteurs bénéficieront matin et après-midi. La Ville prévoit également une nouvelle tarification des zones. En centre-ville, il faudra compter 2 euros pour la première heure puis 4 euros par heure. Dans les autres secteurs, le tarif sera de 2,80 euros pour 2 heures puis de 4,4 euros. Une nouvelle tarification plus élevée pour "inciter les automobilistes à utiliser les parkings souterrains". Quant au périmètre de stationnement payant, il sera étendu à 1 800 places des Gratte-Ciel et de l'avenue Roger Salengro.

Plan des zones tarifaires à Villeurbanne. (Mairie de Villeurbanne)

Côté résidents, les choses resteront globalement inchangées. Un nouveau tarif solidaire sera toutefois instauré pour les foyers dont le revenu par part fiscale est inférieur ou égal à 13 000 euros. Il s'agit notamment des personnes seules gagnant 1 203 euros de revenus mensuels imposables. Mais aussi les personnes seules avec enfant à 1 805 euros par mois ou les couples sans enfants à 2 407 euros. Le tarif solidaire sera ainsi de 7 euros mensuels et 70 euros annuels. Pour les résidents il reste à 15 euros par mois et 150 par an.

Des professionnels pris en compte

La Ville proposera également une offre aux professionnels de 50 euros mensuels ou 400 euros annuels. Elle concernera notamment les artisans intervenant à domicile pour réaliser leurs chantiers. De même pour les artisans et commerçants sédentaires, qui doivent stationner leur véhicule à proximité de leur commerce. Les professionnels de santé bénéficieront quant à eux d'une tarification spécifique afin de faciliter leur stationnement lors des soins à domicile. Cependant, ceux qui ne se déplacent pas se verront appliquer la tarification commune.

Si Villeurbanne veut éviter la monopolisation des places de stationnement, elle souhaite avant tout favoriser les modes de déplacements alternatifs. "Actuellement l’espace public est occupé à plus de 70 % par des infrastructures à destination de la voiture", indique la mairie dans un communiqué. Ainsi, la mise en œuvre de ces dispositions vise à encourager le développement des mobilités douces, comme la marche, les transports en commun et le vélo.

