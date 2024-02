Lyon, 3e ville de France où le stationnement en parking est le plus cher par mois

Selon une étude comparative réalisée par une entreprise privée, en 2024 en France le coût moyen d’un stationnement automobile au mois est d’environ 87 euros. À Lyon, il faut compter en moyenne 111 euros, ce qui en fait la 3e ville la plus chère de France.

Spécialisée dans la location de places de parking, l’entreprise Zenpark a réalisé en ce début d’année 2024 une étude comparative sur le coût du stationnement au moins dans les plus grandes villes de France. Réalisé grâce à l’analyse d’environ 12 000 places de parking réparties sur les villes de Lyon, Paris, Strasbourg, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille et Lille, ce baromètre permet à Zenpark d’estimer à 87,95 euros le coût moyen mensuel de la location d’une place de parking en France.

En tête de ce classement de 10 villes où le stationnement automobile est le moins cher, on retrouve Strasbourg, avec un coût moyen de 58 euros par mois, puis Rennes (68 euros) et Nantes (75 euros). À l’opposé, Paris pointe largement en tête des villes où se garer au mois coûte le plus cher. En moyenne, un Parisien doit ainsi dépenser 207 euros par mois pour garer son véhicule selon les calculs de Zenpark. À Marseille il faut compter 151 euros en moyenne et enfin à Lyon, il vous en coûtera le plus souvent 111 euros. Ce qui en fait la 3e de France où le stationnement est le plus cher par mois

122 à 214 euros pour abonnement LPA illimité

À titre d’exemple, si vous souhaitez stationner au mois dans la trentaine de parkings gérés par Lyon Parc Auto à Lyon, il vous faut actuellement compter environ 122 euros, pour stationner au parking Berthelot dans le 7e arrondissement où à celui de la Croix-Rousse, rue de Belfort. En revanche, si vous vous rapprochez de zones plus demandées, comme la place Bellecour, les Terreaux ou les Célestins en Presqu’île ou encore la place Maréchal-Foch, dans le 6e arrondissement, il vous faudra plutôt débourser 214 euros par mois pour un abonnement illimité.

Si vous optez pour un abonnement résident, qui limite le nombre de sorties autorisées sans frais supplémentaires à 15, hors week-end, ce tarif peut baisser à 91 euros pour les parkings les moins chers et 126 euros pour les plus chers.

Le stationnement résident en plein rue évolue

À Lyon, reste aussi l'option du stationnement en pleine rue, dont la nouvelle tarification a été dévoilée fin janvier par la municipalité. Cette nouvelle tarification prend ainsi quatre critères en compte : le poids du véhicule, sa motorisation, le nombre d'enfants du foyer ainsi que le revenu fiscal de référence par part de ce dernier.

La nouvelle grille tarifaire du stationnement résident à Lyon.

Le tarif unique de 20 € par mois jusqu'ici en vigueur laissera place partir du mois de juin à trois tarifs mensuels. D'abord, le tarif réduit, à 15 € par mois. Pour en bénéficier, il faudra répondre à l'un des trois critères suivants : être propriétaire d'un véhicule thermique ou électrique de moins de 1 000 ou 2 200 kg, avoir au moins trois enfants à charge, avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 13 800 €.

Le tarif standard passe quant à lui de 20 à 30 €. Il concernera les propriétaires de véhicules thermiques dont le poids à vide est compris entre 1 000 et 1 525 kg, et de véhicules hybrides rechargeables de 1 000 à 1 900 kg. Enfin, les Lyonnais concernés par le tarif majoré devront quant à eux débourser 45 € par mois. Il s'agit des propriétaires de véhicules thermiques dont le poids à vide dépasse les 1 525 kg, de véhicules hybrides rechargeables de plus de 1 900 kg et de véhicules électriques de plus de 2 200 kg.

