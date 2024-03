La mairie de Villeurbanne annonce le début du chantier du passage Rey, repensé pour accueillir de nouvelles activités.

Dès cette semaine et jusqu'au premier semestre 2025, le passage Rey sera en travaux à Villeurbanne. Un chantier d'un an visant à offrir aux habitants du quartier Gratte-Ciel un espace public accueillant et végétalisé. Il s'agit en effet d'un lieu central reliant les rues Pressensé, Héritier, Kahn et le cours Emile Zola. La mairie souhaite y proposer des activités variées, adaptées aux enfants comme aux adultes.

Un nouveau jardin public

La municipalité annonce ainsi la création d'un jardin potager dédié aux associations de riverains. Le nouveau passage comprendra également une aire de glisse pour les skateboards et trottinettes et un cheminement piéton végétalisé. À côté de ça, le nouveau jardin public sortira de terre, nommé en l'honneur de Suzanne Lacore, l'une des trois premières femmes à intégrer le gouvernement français. Le jardin sera d'ailleurs équipé de plusieurs équipements ludiques. Parmi lesquels des jeux pour enfants, des agrès sportifs et des tables d'échecs, de ping-pong et de teqball.

Déjà coupée depuis quelques mois, la circulation automobile ne sera plus possible dans le passage jusqu'à 2025. Il reste toutefois accessible à pied pour les riverains et usagers du complexe sportif Alexandra David Neel. Par ailleurs, le chantier avancera en semaine de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

