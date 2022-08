« Ta Belle Allure », un festival gratuit à la Croix-Rousse cette semaine

Du 18 au 20 août, trois collectifs lyonnais se réunissent au Parc de la Ceriseraie pour une programmation éclectique.

Trois jours de suite, la musique et la danse vont enflammer le Parc de la Ceriseraie dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. L'événement, accessible gratuitement et organisé dans le cadre de « Tout l'monde dehors », est le fruit de l'alliance entre trois collectifs lyonnais – La Poursuite, Graines Electroniques et le Collectif Librations. Le premier est dédié au vélo, le second à la musique électroniques et à l'écologie, le dernier à la danse.

En résulte un festival à la « logistique 100% vélo » et à la « programmation 100% locale » – allant de la chanson française au rap acoustique en passant par le dub et l'électro.

Trois soirées au Parc de la Ceriseraie

L'événement qui se déroule sur trois jours s'ouvrira sur une « conférence musicale » le 18 août à 19h, conçue par Les Graines électroniques et consacrée à l'éco-féminisme et à ses liens avec la musique. Entre le concert live et la table ronde, « la conférence musicale est un moyen de croiser les regards de manière originale entre la science et l’art », écrivent les organisateurs.

Vendredi, la soirée sera dédiée à la musique française et acoustique et verra se succéder plusieurs articles.

Samedi enfin, une « déambulation artistique » partira à 16 heures de la Place Joannès Ambre. S'ensuivra à 18h30 une performance interactive menée par le collectif Librations au Parc de la Ceriseraie, où la soirée se poursuivra par une soirée dub et électro avec des artistes de la région : Sumac Dub, the MauClas et JOUBe.