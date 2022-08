Drôme. L'incendie dans le Diois fixé après 10 jours de lutte

Le feu de forêt qui sévissait depuis le 5 août à Romeyer a été fixé en tout début d'après-midi ce dimanche, indique la préfecture de la Drôme.

C'est au terme d'un combat ardu, long de 10 jours, que les pompiers sont parvenus ce dimanche début d'après-midi à fixer l'incendie. Le feu de forêt qui s'était déclaré à Romeyer à cause de la foudre, à la suite d'un orage, « a parcouru plus de 383 hectares de forêt », écrit la préfecture dans un communiqué. « La fixation de l'incendie s'est avérée complexe en dépit des efforts des 827 sapeurs-pompiers des SDIS et des bûcherons de l'ONF, ainsi que des bénévoles qui se sont mobilisés durant ce sinistre ».

Une éventuelle reprise surveillée

175 soldats du feu sont encore sur place, « dont quatre vingt-cinq issus de renforts de SDIS hors département ». Un dispositif qui va être allégé, mais des sapeurs-pompiers resteront toutefois sur place afin de surveiller une possible reprise de feu.

Si l'opération n'a pas nécessité l'évacuation d'habitations, « 13 sapeurs-pompiers et deux chasseurs bénévoles ont été victimes d'intoxication par la fumée, et sept autres sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés ». Un autre, blessé au visage et à a été hospitalisé en urgence absolue mais est désormais ressorti.