Drôme. L'odeur de cigarette déclenche une bagarre, le mariage tourne mal

Les forces de l'ordre sont intervenues à Beaumont-lès-Valence (Drôme) à cause d'une grosse bagarre survenue au cours d'un mariage, rapporte France Bleu Drôme Ardèche.

Un mariage organisé dans la Drôme a viré au pugilat dans la nuit de samedi à dimanche lorsque des invités se sont violemment disputés, rapportent nos confrères. À l'origine du conflit, d'après leurs informations, une simple odeur de cigarette...

20 gendarmes, le PSIG et la police

Deux personnes ont été blessées dans la rixe et emmenées par les pompiers à l'hôpital de Romans-sur-Isère. L'incident a nécessité l'intervention de 20 gendarmes, du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) et même de la police.