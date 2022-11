Sytral : quatre lignes de cars transportent des vélos dans le Rhône

Le Sytral expérimente depuis ce lundi 7 novembre l'emport des vélos sur trois lignes du réseau des Cars du Rhône, jusqu'au 24 avril 2023.

Le Sytral expérimente depuis ce matin l'emport de vélos, à l'arrière des véhicules, sur le réseau des cars du Rhône. C'est désormais possible de prendre son bus avec son vélo, sur trois lignes du réseau Cars du Rhône : 145 (Rive-de-Gier - Oullins), 217 (Villefranche-sur-Saône - Tarare) et 235 (Beaujeu - Belleville). La quatrième ligne, 2EX (Chazelles - Lyon Gorge de Loup), sera quant à elle équipée des portants à vélos à compter du 3 janvier prochain.

Au total, 22 véhicules de ces lignes sont équipés, comprenant deux technologies : l'une avec assistance au levage et l'autre manuel. Les portants, installés à l'arrière du car, peuvent contenir entre cinq et six vélos, en fonction du type d'assistance. Chacun des 22 cars sont équipés de caméras de recul pour permettre de faciliter la visibilité du conducteur.

Un premier essai

Si cette expérimentation est amenée à convaincre les habitants de la métropole de Lyon, le dispositif d'emport de vélo pourra être "pérennisé et étendu à de nouvelles lignes", assure le Sytral. La volonté de la Métropole est de proposer d'autres alternatives de mobilités à la voiture.

"Faire du vélo un complément évident des transports collectifs est une des priorités de Sytral Mobilités afin de simplifier l’intermodalité", précise Fabien Bagnon, membre du bureau exécutif de Sytral Mobilités délégué à l’intermodalité entre les transports en commun et les modes actifs.

