Le Grand Parc Miribel Jonage, réputé pour son vaste choix d'activités, propose des parcours de golf en surplomb du lac des Eaux Bleues

Des compétitions de golf sont organisées tout au long de l'été au Grand Parc Miribel Jonage. Les plus chanceux réussiront-ils à faire un ace ?

A seulement 15 minutes de Lyon, le parc de 2200 hectares offre un parcours 9 trous en surplomb du lac des Eaux Bleues, 50 pas de tir, 1 putting green, 1 pitching green. De quoi passer un après-midi parfait !

L'Association Sportive du Grand Parc a annoncé plusieurs dates jusqu'à fin septembre, pour tenter de devenir le prochain golfeur incontournable ! De 8h à 12h, les participants, d'au moins 16 ans, s'affronteront sur le green au cours d'un affrontement acharné. L'accès coûte 10 euros (réductions jusqu'à 25 ans et pour les abonnés permanents du Golf), sur réservation, et les concurrents doivent posséder une licence FFGOLF active, une carte verte ou un classement et un certificat médical enregistré. Il ne vous reste plus qu'à filer sur le green et choisir votre meilleur club pour réaliser votre meilleure performance.

Plus d'informations ici.

L'épopée du golf : de l'Antiquité aux tournois internationaux

Les origines du golf sont un véritable sujet de débat parmi les historiens. Pourtant, dès l'Antiquité, des jeux de balles avec des bâtons, comme le "paganica" romain, faisaient déjà fureur. Au XIIIe siècle, le "colf" voit le jour aux Pays-Bas et est souvent salué comme l'ancêtre du golf moderne. Mais c'est au XVIe siècle, en Écosse, que les premières règles standardisées sont établies, donnant naissance au golf tel que nous le connaissons. Rapidement, le golf se propage en Angleterre, en Europe, puis conquiert le monde entier. La codification du jeu se perfectionne, et l'équipement évolue sans cesse. Au XXe siècle, le golf s'impose comme un sport international incontournable, avec ses organisations professionnelles et ses tournois prestigieux.

