"Surprise", la Métropole répond au coup de gueule du chef Fabrice Bonnot contre la ZTL à Lyon

Le service presse de Bruno Bernard a tenu à réagir au coup de gueule poussé jeudi 6 février par Fabrice Bonnot, au lendemain des annonces concernant la future ZTL à Lyon.

Fabrice Bonnot, chef du restaurant Cuisine et Dépendances et président de l’association des commerçants du quartier Charité-Bellecour, montait au créneau jeudi 6 février contre la fréquentation "en chute libre" en Presqu'île et "des décisions imposées sans concertation" par l'exécutif écologiste. Une prise de parole qui survenait le lendemain de l'annonce des détails de la Zone à trafic limité (ZTL) à Lyon, bien que celle-ci ne soit pas directement citée dans ses propos.

Une sortie qui a surpris du côté du président écologiste de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, dont le service presse a fait parvenir une réaction à notre rédaction : "Nous découvrons avec surprise les propos de M. Fabrice Bonnot, (...) sur la Zone à trafic limité de la Presqu’île qui sera mise en œuvre en juin 2025". Il rappelle également que le secteur Charité-Bellecour n'est pas intégré à la ZTL, dont l'entrée en vigueur se fera en juin prochain.

"La Ville et la Métropole restent à l’écoute des commerçants et associations de commerçants de manière constante"

"Il n’y pas eu de travaux récents dans la rue de la Charité où est situé le restaurant de M. Bonnot, et il n’en n’est pas prévus dans le cadre du projet Presqu’île à vivre", précise le service presse, rappelant la non-participation du chef au comité de suivi mis en place à cet égard. Selon les services métropolitains, la "communication d’urgence sur l’accessibilité du centre" et les "solutions concrètes de stationnement et de transport" souhaitées par Fabrice Bonnot ont déjà été traités dans le projet de la ZTL.

Quant au souhait d'une consultation entre commerçants et institutions, ils précisent : "Une large consultation s’est tenue sur la zone à trafic limité de juin en octobre 2024, avec des ateliers, rencontres avec les filières professionnelles, une plateforme numérique etc. La Ville et la Métropole restent à l’écoute des commerçants et associations de commerçants de manière constante".

