La Métropole et la Ville de Lyon ont présenté ce mercredi 5 février les détails de la future zone à trafic limité à Lyon qui ouvrira en juin prochain. Découvrez les véhicules qui seront autorisés à circuler au sein de la ZTL.

Ce mercredi 5 février, la Métropole et la Ville de Lyon ont présenté conjointement les derniers détails de la Zone à trafic limité qui sera en vigueur, sur la Presqu'île de Lyon, à partir de juin 2025. La ZTL lyonnaise sera fermée par 5 points d'accès et le périmètre a été défini "de manière à garantir l'accès des automobilistes aux 18 parkings de la Presqu'île et des alentours" expliquent les collectivités.

Des bornes escamotables seront mises en place aux entrées de la ZTL. Ces bornes seront basses de 6h à 13h tous les jours "pour faciliter les opérations de logistique et d'approvisionnement des commerces". Passé cette heure, les personnes devront être enregistré pour que chaque borne, équipée d'un système de reconnaissance des plaques d'immatriculation, puisse laisser entrer dans le périmètre les ayants droit.

Voici la liste des véhicules qui seront autorisés à circuler malgré les restrictions :

les véhicules des propriétaires occupants ou locataires d'un logement, d'un local, d'un garage privé ou d'un stationnement privatif à l'intérieur de la zone

les véhicules transportant au moins une personne titulaire de la carte mobilité inclusion stationnement

les taxis, véhicules de transport de marchandises ou de livraison, véhicules de transport avec chauffeur

les véhicules des services urbains, de remorquage et de pompes funèbres

les véhicules de transport de fonds et des professionnels de la sécurité en intervention

les véhicules des artisans dans le cadre d'interventions sur le secteur

les véhicules de livraison assurant une livraison à caractère spécifique

les véhicules de clients de commerces du secteur récupérant une marchandise, de clients des hôtels situés à l'intérieur du périmètre

les véhicules des patients de professionnels de santé installés dans le périmètre

les véhicules d'autopartage

les véhicules de particuliers ou de professionnels utilisés pour un déménagement

les véhicules de professionnels médicaux, sociaux ou de services à la personne en intervention

les véhicules des cortèges officiels, des services de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon, dans le cadre de leurs missions

les véhicules assurant la logistique d'évènements publics ou privés

les véhicules autorisés dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle délivrée par la Métropole de Lyon ou d'une autorisation d'occupation temporaire de l'espace public délivrée par la Ville de Lyon

les véhicules des entreprises intervenant dans le cadre d'une permission de voirie ou d'une autorisation d'urbanisme

Les riverains rentrant dans cette longue liste et souhaitant pouvoir accéder à la ZTL entre 13h et 6h le lendemain devront s'inscrire auprès de leur mairie d'arrondissement à partir du 22 avril ou aux guichets numériques ou physique de LPA. "Tous les professionnels qui font partie du dispositif artisans/professionnels de la Ville de Lyon seront enregistrés automatiquement et pourront accéder sur reconnaissance de la plaque d'immatriculation" explique la Ville. Pour les autres, le véhicule devra être préalablement enregistré sur le site de la mairie ou des codes d'accès, notamment distribués aux hôtels pour leurs clients "et régulièrement modifiés pour éviter la fraude" seront également utilisés pour accéder à la ZTL.

Enfin, un système d'interphonie sera disponible pour permettre notamment aux véhicules de secours ou de services urbains à accéder à la zone.