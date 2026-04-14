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Surpopulation carcérale autour de Lyon : "Arrêtons la mise en danger", martèle Force Ouvrière

  • par Clémence Margall

    • La Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon a récemment dévoilé les chiffres mensuels de la population pénale début avril. 8 661 personnes sont hébergées pour seulement 6 008 places.

    Les agents ne décolèrent pas et l’inquiétude ne cesse de croître. Après que la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon a dévoilé les chiffres mensuels de la population pénale, des "records jamais atteints" ont été franchis sur l’inter-région, alerte le syndicat FO Justice de Lyon dans un communiqué ce mardi.

    "+ de 200 % d’occupation"

    Parmi les chiffres marquants : 8 661 personnes sont hébergées pour seulement 6 008 places, tandis que le nombre de matelas au sol explose à 1 017. FO Justice souligne que ces résultats représentent "+ de 200 % d’occupation : pour le Quartier Maison d’Arrêt (QMA) du Puy-en-Velay (Haute-Loire) avec 239 %, le QMA de Chambéry (Savoie) avec 238 %, le QMA de St Quentin Fallavier (Isère) avec 217 %".

    "Nous ne pourrons pas tout faire !!!", martèle une nouvelle fois le syndicat, tandis que des agents pénitentiaires s’étaient déjà rassemblés devant la prison Lyon-Corbas le 7 avril dernier. Et d’interroger : "Comment continuer de fonctionner avec autant de matelas au sol, de postes découverts et une explosion des heures supplémentaires ?"

    FO Justice demande ainsi le renforcement des pôles de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) et des équipes de sécurité pénitentiaire (ESLP), ainsi que l’ouverture de nouveaux établissements sur le plan national. Il conclut : "Arrêtons la mise en danger des personnels et de la population ! Il est temps de stopper l’hémorragie au nom du peuple français !"

    Lire aussi : Prisons de Lyon : “On attend de voir où ça va exploser”

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