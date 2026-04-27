Rhône : l'A89 coupée une nuit pour un exercice de sécurité

La circulation sera interrompue dans les deux sens sur l’A89 dans la nuit du 28 au 29 avril afin de permettre un exercice annuel de sécurité dans les tunnels de Bussière et Chalosset.

Les automobilistes devront adapter leurs trajets. Dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, entre 20 h et 6 h, l’A89 sera fermée dans les deux sens entre les échangeurs de Balbigny (n°33) et Tarare Est (n°35). L’échangeur de Tarare centre sera lui aussi inaccessible. Cette interruption temporaire est liée à un exercice annuel de sécurité organisé dans les tunnels de Bussière et Chalosset.

Plusieurs services seront mobilisés pour cette opération, notamment les pompiers du Rhône, les gendarmes et les équipes d’exploitation de Vinci Autoroutes. L’objectif est de tester la coordination et les procédures d’intervention en cas d’incident dans ces ouvrages.

Des itinéraires de déviation seront mis en place pendant toute la durée de la coupure. En direction de Lyon, les conducteurs seront redirigés via la RN82 puis la RN7. Dans l’autre sens, vers Saint-Étienne ou Clermont-Ferrand, un itinéraire inverse sera proposé pour rejoindre l’autoroute à Balbigny.