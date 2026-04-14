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Huit personnes interpellées dans le démantèlement d’un réseau de proxénétisme à Gerland (Lyon 7e).. LOU BENOIST / AFP

Lyon : huit personnes interpellées dans le démantèlement d'un réseau de proxénétisme à Gerland

  • par Corentin Lucas
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    • Les enquêteurs ont mis la main sur un réseau de proxénétisme à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Une opération de police menée le 30 mars dernier a permis de mettre fin à un important réseau de proxénétisme dans le quartier de Gerland (Lyon 7e). Huit personnes, âgées de 18 à 54 ans ont été placées en garde à vue.

    Selon les éléments communiqués, les investigations, menées par la Division de la criminalité territoriale (DCT) et l’Unité d’investigation de la direction nationale de la police judiciaire, ont permis de remonter jusqu’à un réseau exploitant des jeunes femmes, principalement d’origine dominicaine. Celles-ci étaient contraintes de se prostituer dans des camionnettes aménagées stationnées dans le secteur.

    L’enquête a permis d’identifier une vingtaine de victimes, entendues par les policiers. La cheffe de réseau de nationalité espagnole, âgée de 51 ans, a pu également être détectée, tout comme plusieurs de ses complices. Parmi eux, deux hommes chargés de la seconder, mais aussi des logeurs qui auraient profité financièrement de l’activité.

    Le 2 avril, une seconde opération a s’est déroulée dans le secteur et a permis aux forces de l’ordre de saisir près de 15 véhicules utilisés par ce même réseau de proxénétisme.

    Lire aussi : Lyon : forcée à se prostituer, une adolescente de 15 ans secourue dans le 9e arrondissement

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