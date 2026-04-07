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Maison d'arrêt Lyon-Corbas
Wikipedia/JeanBono

Nouveau blocage à la prison de Lyon-Corbas pour dénoncer la surpopulation carcérale

  • par LR

    • Une soixantaine de personnes se sont mobilisées mardi matin devant la prison de Lyon-Corbas afin de protester contre la surpopulation carcérale et le manque de surveillants, selon le syndicat Ufap-Unsa Justice qui a appelé au rassemblement.

    "Ce matin, les mouvements sont bloqués à l'intérieur de la détention", a indiqué à l'AFP Florian Rousset, secrétaire général adjoint de l'Ufap-Unsa Justice pour la région lyonnaise. Le syndicat FO participait également à la mobilisation.

    "C'est la conséquence de la surpopulation carcérale: on a atteint un seuil fatidique, avec 1.300 détenus pour 650 places, c'est-à-dire un taux d'occupation de 200%", a expliqué M. Rousset. "Les conditions deviennent indignes et insupportables pour le personnel", a-t-il ajouté, dénonçant "une absence de solution criante" de la part de la direction.

    Au 1er mars, le ministère de la Justice comptait 1.277 détenus pour 678 places dans l'établissement. Les parloirs et promenades étaient suspendus mardi matin, a indiqué un porte-parole de l'administration pénitentiaire, qui constate un blocage depuis 5H15 à la maison d'arrêt.

    "La direction, ainsi qu'une partie des personnels de surveillance présents, sont pleinement mobilisés afin d'assurer la continuité des missions essentielles, notamment la distribution des repas et des traitements médicaux", a-t-il précisé.

    Les syndicats réclament notamment au niveau local un "binômage" en détention, pour que les surveillants n'interviennent plus seuls en coursive.

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