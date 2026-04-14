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Le PCF s’indigne du projet de réforme des groupes politiques de Véronique Sarselli. (Photo by Lageat Perroteau / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Métropole de Lyon : le PCF scandalisé par un projet de réforme des groupes politiques de Véronique Sarselli

  • par Corentin Lucas
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    • Face à la proposition de loi concernant une augmentation du seuil minimal d'élus dans les groupes politiques de la Métropole de Lyon, la fédération du Rhône du Parti communiste français (PCF) a montré son incompréhension.

    A travers un communiqué cinglant paru ce mardi 14 avril, la fédération du Rhône du PCF s’est indignée concernant une proposition qui doit être examinée lors du prochain conseil de la Métropole de Lyon, prévu le 22 avril.

    Ce projet, porté par la nouvelle présidente Véronique Sarselli, consiste à augmenter de 2 à 5 élus minimum le seuil nécessaire pour constituer un groupe politique. Un seuil qui excluerait le PCF, qui détient seulement 3 élus (Michèle Picard, Léna Artaud et Aline Guitard), tout comme LFI.

    "En proposant cette délibération, la droite montre sa défiance envers le débat démocratique", estime le parti d’extrême gauche. Le PCF estime que ce changement limiterait la pluralité au sein de l’assemblée métropolitaine. Il pointe également un risque d’inégalités entre les groupes politiques : "nous soulignons de plus que cette disposition empêcherait des groupes entièrement féminins, comme celui des élues communistes, d’exister. Ce serait un mauvais signe envoyé pour une reconnaissance de l’égalité de genre."

    Lire aussi : "Chacun devra prendre ses responsabilités", prévient Doucet après l’arrêt du projet Rive Droite par Sarselli

    Le PCF envoie un message aux autres partis politiques

    Les communistes regrettent que le Rassemblement national puisse atteindre ce nouveau seuil en détenant 5 élus. "Dans un monde où le débat démocratique est de plus en plus abîmé, il nous paraît nécessaire que l’ensemble des sensibilités politiques désignées par les électeurs, puissent participer de façon pleine et entière aux débats et décisions en disposant des moyens d’un groupe politique", peut-on aussi lire dans ce communiqué.

    Face à cette situation, la fédération du Rhône du PCF appelle les autres forces politiques à rejeter cette proposition lors du vote, et invite les habitants de la métropole à interpeller leurs élus.

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