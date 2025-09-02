Actualité
Thomas Rudigoz, ancien député du Rhône. (@Anthony Ravas)

Sur les réseaux sociaux, Rudigoz accuse la mairie de Lyon de "museler la parole des citoyens"

  • par Loane Carpano

    • Suite à la décision de la Ville de Lyon de fermer l'espace commentaire de l'ensemble de ses réseaux sociaux pour la campagne des élections municipales, le chef de file du parti Renaissance Thomas Rudigoz pointe du doigt un choix visant à "museler la parole des citoyens."

    Depuis le 1er septembre, date d'entrée en période de réserve pré-électorale, la Ville de Lyon a décidé de fermer l'espace commentaire de l'ensemble de ses réseaux sociaux. Une décision justifiée par "l'application des dispositions de l'article L.52-1 alinéa 2 du code électoral", n'ayant pas manqué de faire réagir l'opposition.

    Pour le chef de file du parti Renaissance aux élections municipales de Lyon Thomas Rudigoz, ce choix "revient à museler une nouvelle fois la parole des citoyens." Car si l'article L.52 du code électoral indique que la communication institutionnelle doit rester neutre lors de la période préélectorale, le code électoral n'impose pas expressément la désactivation des commentaires sur les publications institutionnelles : "La majorité municipale a donc fait le choix politique de fermer le débat plutôt que de garantir sa régulation", ajoute Thomas Rudigoz.

    "Plutôt que de faire taire les habitants, la municipalité devrait les écouter"

    Selon le chef de file, cette suppression de l'espace commentaire pourrait être liée aux commentaires souvent défavorables laissés sous les publications des Ecologistes : “Cette décision traduit le malaise d’une majorité écologiste incapable d’assumer la critique de ses politiques. Plutôt que de faire taire les habitants, la municipalité devrait les écouter", juge Thomas Rudigoz.

    Une décision d'autant plus "surprenante" pour l'ancien député qui rappelle "qu’aucune autre grande ville française n’a appliqué une telle mesure". Raté, la Ville de Nice et son maire Christian Estrosi ont également fermé les commentaires des publications institutionnelles. La piste d'une "modération renforcée", visant à supprimer les commentaires à visées électorales est toutefois mise en avant par le chef de file. Une méthode utilisée dans plusieurs autres villes afin d'éviter que l'espace commentaire ne devienne un espace de propagande électoral.

    À noter que les comptes dits "personnels" de Grégory Doucet - si tant est qu'ils puissent être considérés comme tels - restent ouverts aux commentaires.

    Lire aussi :

    à lire également
    Tournerie
    Isère : la tournerie Chardon lauréate du loto du patrimoine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tournerie
    Isère : la tournerie Chardon lauréate du loto du patrimoine 19:04
    Sur les réseaux sociaux, Rudigoz accuse la mairie de Lyon de "museler la parole des citoyens" 18:33
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Homme poignardé à l'entrée de la station de métro Charpennes à Villeurbanne : un suspect interpellé 18:01
    Élections dans la métropole de Lyon : Bruno Bernard pose le cadre de l'union de la gauche 17:50
    Raviole en or Saint-Jean
    Lyon : pour ses 90 ans, la Maison Saint Jean fait gagner une raviole en or massif 17:33
    d'heure en heure
    Thomas Eychenne poker
    Un Lyonnais remporte une prestigieuse compétition de poker et empoche 1,2 millions d'euros 17:04
    Fort de la Platte Haute-Savoie
    Haute-Savoie : La chapelle de Flaine et le Fort de la Platte lauréats du loto du patrimoine 16:33
    PAF Police aux frontières
    Lyon : ivre et armé d'un couteau, il agresse une policière 15:55
    Ain : la Maison sise de Pérouges lauréate du loto du patrimoine 15:10
    Aujourd'hui, 30% des personnes ne font pas les démarches pour accéder aux aides auxquelles elles ont le droit.
    Job étudiant, alternance... En Auvergne-Rhône-Alpes, près d'un étudiant sur trois occupe un emploi 14:35
    Loire : le château des Cornes d'Urfé lauréat du loto du patrimoine 13:55
    Douane Opération de Police à Décines © Tim Douet
    Un poids-lourd avec 800 kg de cannabis intercepté en direction de Lyon : deux Vaudais écroués 13:20
    Isère : les urgences de deux hôpitaux perturbées en septembre 12:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut