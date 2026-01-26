Sur le fil, l'Asvel s'impose au Mans

La 17e journée de championnat s'est conclue par la victoire sur le fil de l'Asvel au Mans (91-88) grâce à un tir primé de sa recrue Braian Angola.

Deux jours après ses débuts prometteurs sous le maillot villeurbannais à Barcelone (16 pts et 5 passes décisives) en Euroligue malgré la défaite (98-91), le meneur-arrière colombien a planté à deux secondes du buzzer une banderille de loin dans le coeur des Manceaux qui venaient d'égaliser (88-88).

Derrière, il s'en est fallu d'un rebond sur l'arceau pour que Johnny Berhanemeskel n'envoie les deux équipes en prolongation.

Angola, arrivé pour pallier le départ à Fenerbahçe de Nando De Colo, avait déjà inscrit un tir primé avec la planche à trois minutes de la fin pour donner cinq points d'avance à son équipe (88-83). Il a compilé au total 19 pts (plus 4 rebonds et 4 passes décisives).

Ce succès permet à l'Asvel (12 victoires pour 5 défaites) de reprendre la quatrième place à Strasbourg (même bilan) et de rester au contact de Monaco, Nanterre et Paris, vainqueurs comme les Alsaciens.