Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à dégradée ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera moyenne à dégradée ce lundi 26 janvier à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise avec des concentrations en particules fines en hausse.

    On respire toujours difficilement à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise. Ce lundi 26 janvier, la qualité de l'air sera dégradée à moyenne, avec des concentrations en particules fines et multi-polluants en hausse.

    Autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera même mauvaise. Les concentrations en ozone et dioxyde de soufre seront en revanche en baisse.

