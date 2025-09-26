Subvention de la Région à des associations "problématiques" : les Insoumis saisissent la préfecture

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a attribué deux aides de 50 000 euros aux associations Alliance Éducative et Espérance Banlieues Oullins-Pierre-Bénite ce vendredi en commission permanente.

Lors de la commission permanente de ce vendredi 26 septembre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé deux subventions de 50 000 euros aux associations Alliance Éducative et Espérance Banlieues Oullins-Pierre-Bénite, un "nouveau contournement de la loi" pour les élus élus Insoumis et Communistes qui annoncent saisir la préfecture du Rhône pour un contrôle de légalité. "Nous dénonçons avec force ce nouveau contournement de la loi et appelons à la transparence sur l’usage des fonds publics, ainsi qu’au respect des principes républicains qui fondent notre école", écrivent-ils dans un communiqué.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate estime quant à lui que cette décision est "inacceptable" et appelle la collectivité à revenir sur sa décision.

Une vision "traditionaliste et identitaire" de l’éducation

Dans un communiqué, la gauche assure en effet que les deux structures sont adeptes de mesures "très problématiques". Le conseiller régional Johann Cesa avait par ailleurs rappelé le 18 septembre "les liens entre l’association Alliance Educative et une autre association proche de réseaux intégristes". En réponse, Sandrine Chaix, vice-présidente déléguée au handicap et à l’action sociale, aurait assuré "ne pas disposer de toutes les informations nécessaires" et "évoqué le possible retrait de ce dossier". Les aides ont finalement été votées.

Autre argument avancé par le groupe socialiste, écologiste et démocrate, le directeur du Cours la Fontaine à Saint-Étienne, porté par Alliance Éducative, dont la mission serait de "dialoguer avec les musulmans pour leur annoncer le Christ". "Cela soulève de graves craintes de dérives idéologiques et interroge sur la nature réelle des actions menées par Alliance Éducative", souligne-t-il.

La préfecture du Rhône saisie

Quant à l’association Espérance Banlieues Oullins-Pierre-Bénite, sa vision "traditionaliste et identitaire de l’éducation" avait déjà été pointée du doigt dans une enquête de nos confrères de Streetpress. Ces derniers révélaient par ailleurs que depuis 2017 la Région, anciennement dirigée par Laurent Wauquiez, avait accordé 870 000 euros de subventions au réseau Espérance Banlieue. Des aides "indirectes à des écoles privées hors contrat, ce qui est strictement interdit par la loi", rappellent les socialistes, écologistes et démocrates.

"L’exécutif régional justifie l’octroi de cette aide par le financement d’activités péri-éducatives et de soutien à la parentalité. Mais au vu des montants versés et le zèle dont font preuve les élus locaux pour implanter ce réseau dans leurs communes, cette opération questionne", tancent enfin les Insoumis et Communistes.

