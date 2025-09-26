À Saint-Genis-Laval, l'auteur d'un refus d'obtempérer recherché

Un individu au guidon d'un deux roues a commis un refus d'obtempérer à Saint-Genis-Laval. Il est recherché.

Les gendarmes de la brigade de Saint-Genis-Laval ont ouvert une enquête pour retrouver l'auteur d'un refus d'obtempérer. L'individu circulait sur un deux roues électrique lorsqu'il est arrivé au niveau d'un poste de contrôle mis en place par les militaires.

Alors que ces derniers lui faisaient signe de s'arrêter, il a pris la fuite. La patrouille de gendarmes s'est lancée à sa poursuite, mais le fuyard a abandonné son véhicule et pris la fuite à pied.