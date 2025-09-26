Culture
Ritam © Julie Cherki

"Ritam" au festival Karavel : danse et musique, une alchimie hors du commun !

  • par Martine Pullara

    • Superbe danseur auprès de Mourad Merzouki, Kader Belmoktar est devenu au fil du temps l’assistant chorégraphe incontournable de la compagnie Käfig. Avec Ritam, il chorégraphie sa première pièce, fruit d’une rencontre avec le musicien multi-instrumentiste Stracho Temelkovski (basse, viola, mandole, percussions, beatbox), associé au festival Jazz à Vienne.

    Conçu comme un trio indissociable, un danseur, une danseuse et le musicien qui joue en live, Ritam est une réflexion sur les relations entre le rythme et l’âme, laissant la place aux corps vibrants et fluides, qui s’entrelacent ou se lâchent sur une composition élégante faite de sonorités jazz, funk ou orientales. 

    Dans ce que l’on a pu en voir, les deux interprètes s’imposent, magnifiques. Issue de la danse contemporaine, Mathilde Devoghel s’empare de l’énergie hip-hop tandis que Soirmi Amada est un adepte de la house dance. Ils se fondent littéralement dans la gestuelle aérienne du chorégraphe qui les relie avec une corde/fil de la vie, les mettant au défi d’expériences intenses comme l’éloignement, l’entrave, la fusion mais aussi l’inconnu, pour une danse tout en émotions !

    Ritam - Kader Belmoktar – Le 1er octobre au théâtre Théo-Argence à Saint-Priest (dans le cadre du festival Karavel)

    theatretheoargence-saint-priest.fr

    à lire également
    Copycat ©Yann Charliquart
    À Villefranche, un festival qui met en avant les nouveaux talents de la musique actuelle 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Ritam" au festival Karavel : danse et musique, une alchimie hors du commun ! 18:41
    Subvention de la Région à des associations "problématiques" : les Insoumis saisissent la préfecture 18:08
    gendarmerie
    À Saint-Genis-Laval, l'auteur d'un refus d'obtempérer recherché 17:31
    Un nouvelle passerelle modes doux inaugurée par la Métropole de Lyon à Feyzin 17:11
    Cyberarnaques sentimentales et sextorsion : 260 arrestations en Afrique, annonce Interpol 16:47
    d'heure en heure
    Procès Adecco : le principal accusé condamné à six ans de prison 16:39
    Rhône : des travaux vont perturber les routes la semaine prochaine 16:08
    Copycat ©Yann Charliquart
    À Villefranche, un festival qui met en avant les nouveaux talents de la musique actuelle  15:23
    Sandrine Runel désignée cheffe de file des socialistes pour les élections municipales à Lyon 14:47
    Lyon : Tame Impala en concert à la LDLC Arena en 2026 14:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : un homme condamné après avoir poursuivi et giflé sa femme à la gare Part-Dieu 13:13
    Jérôme Rouger au Théâtre de Villefranche : briser le “4e mur”   12:36
    Fanny Ardant à l’Atrium de Tassin : “Avec l’amour on a tout” 11:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut