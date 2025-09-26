"Ritam" au festival Karavel : danse et musique, une alchimie hors du commun !

Superbe danseur auprès de Mourad Merzouki, Kader Belmoktar est devenu au fil du temps l’assistant chorégraphe incontournable de la compagnie Käfig. Avec Ritam, il chorégraphie sa première pièce, fruit d’une rencontre avec le musicien multi-instrumentiste Stracho Temelkovski (basse, viola, mandole, percussions, beatbox), associé au festival Jazz à Vienne.

Conçu comme un trio indissociable, un danseur, une danseuse et le musicien qui joue en live, Ritam est une réflexion sur les relations entre le rythme et l’âme, laissant la place aux corps vibrants et fluides, qui s’entrelacent ou se lâchent sur une composition élégante faite de sonorités jazz, funk ou orientales.

Dans ce que l’on a pu en voir, les deux interprètes s’imposent, magnifiques. Issue de la danse contemporaine, Mathilde Devoghel s’empare de l’énergie hip-hop tandis que Soirmi Amada est un adepte de la house dance. Ils se fondent littéralement dans la gestuelle aérienne du chorégraphe qui les relie avec une corde/fil de la vie, les mettant au défi d’expériences intenses comme l’éloignement, l’entrave, la fusion mais aussi l’inconnu, pour une danse tout en émotions !

Ritam - Kader Belmoktar – Le 1er octobre au théâtre Théo-Argence à Saint-Priest (dans le cadre du festival Karavel)

theatretheoargence-saint-priest.fr