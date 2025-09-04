Actualité
"Stop Immigration" : des panneaux de signalisation tagués dans la métropole de Lyon

  • par Nathan Bigué

    • Dans l'agglomération lyonnaise, des individus ont détournés des panneaux de signalisation "stop" en y inscrivant "immigration".

    Des dizaines de panneaux de signalisation ont été taguées dans les deux communes voisines de Craponne et Francheville, dans l'Ouest lyonnais, au cours du week-end passé. Les auteurs de ces dégradations ont recouvert les panneaux "stop" pour y inscrire la mention "Stop Immigration".

    Les deux municipalités ont décidé de déposer plainte. Une enquête a été ouverte pour retrouver le ou les auteurs de ces faits. Une intervention de la Métropole de Lyon a été sollicitée par les forces de l'ordre pour effacer ces dégradations.

    Selon le média d'extrême droite Ligne Droite, des militants identitaires auraient recouverts plus de 150 panneaux dans l'agglomération lyonnaise.

    Lire aussi : Lyon 8e : une enquête ouverte après la découverte de tags racistes sur un immeuble

