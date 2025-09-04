Dans l'agglomération lyonnaise, des individus ont détournés des panneaux de signalisation "stop" en y inscrivant "immigration".

Des dizaines de panneaux de signalisation ont été taguées dans les deux communes voisines de Craponne et Francheville, dans l'Ouest lyonnais, au cours du week-end passé. Les auteurs de ces dégradations ont recouvert les panneaux "stop" pour y inscrire la mention "Stop Immigration".

Les deux municipalités ont décidé de déposer plainte. Une enquête a été ouverte pour retrouver le ou les auteurs de ces faits. Une intervention de la Métropole de Lyon a été sollicitée par les forces de l'ordre pour effacer ces dégradations.

Selon le média d'extrême droite Ligne Droite, des militants identitaires auraient recouverts plus de 150 panneaux dans l'agglomération lyonnaise.

