Actualité
Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur. (Photo Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Bruno Retailleau en visite dans la Loire ce vendredi

  • par Loane Carpano

    • Vendredi 5 septembre, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sera en déplacement dans les communes de Saint-Just-en-Chevalet et de Roanne dans la Loire.

    Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sera en déplacement dans la Loire le 5 septembre prochain. En premier lieu, le ministre d'Etat se rendra à la brigade de gendarmerie de Saint-Just-en-Chevalet où il rencontrera les effectifs à 15 h. Sur place, lui seront également présentés : le redéploiement de la brigade de Roanne à Saint-Just-en-Chevalet et les solutions numériques du gendarme en ruralité.

    La visite du ministre se poursuivra au sein de la mairie de Roanne à 16h20, où les nouveaux effectifs de police nationale et la brigade anti-criminalité lui seront présentés. La signature du renouvellement de la convention coordination PM/PN (Police municipale/ Police nationale) signeront la fin de son déplacement.

