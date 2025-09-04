Actualité

Le Marché de la Mode Vintage fait son retour à Lyon en octobre

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • Les 11 et 12 octobre 2025, La Sucrière accueillera la 29e édition du Marché de la Mode Vintage. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus pour cet événement devenu incontournable de la scène rétro en France.

    Le temps d’un week-end, Lyon se transformera en capitale du vintage. Mode, décoration, vinyles, mobilier ou encore affiches de cinéma : plus de 180 exposants venus de toute la France partageront leurs trésors, entre pièces authentiques et créations inspirées du passé.

    Bien plus qu’un marché, le rendez-vous propose une immersion dans la culture vintage avec défilés, ateliers de customisation et réparation, blind tests, spectacles de danse et même une compétition de flippers dans un nouvel espace rétro-gaming.

    Autre nouveauté marquante, le Conservatoire de la Mode Vintage présentera une exposition inédite consacrée aux marques françaises disparues, afin de redonner vie à des pans oubliés de l’histoire du prêt-à-porter. Chic, responsable et festif, l’événement s’annonce comme le bon plan automnal pour tous les amoureux de seconde main et de créativité rétro.

