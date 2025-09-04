Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste relativement bonne ce jeudi

La qualité de l'air à Lyon restera relativement bonne ce jeudi 4 septembre 2025, grâce notamment à l'arrivée d'une nouvelle dégradation pluvio-orageuse.

On respire toujours bien à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 4 septembre. Au lendemain d'une journée ensoleillée, l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse par l'ouest maintiendra à Lyon et dans toute la métropole de Lyon une qualité de l'air relativement bonne sur l'ensemble du territoire.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7, la qualité de l'air sera bonne à moyenne, avec notamment des concentrations en particules fines et en dioxyde de soufre faible.