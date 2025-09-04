Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste relativement bonne ce jeudi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air à Lyon restera relativement bonne ce jeudi 4 septembre 2025, grâce notamment à l'arrivée d'une nouvelle dégradation pluvio-orageuse.

    On respire toujours bien à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 4 septembre. Au lendemain d'une journée ensoleillée, l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse par l'ouest maintiendra à Lyon et dans toute la métropole de Lyon une qualité de l'air relativement bonne sur l'ensemble du territoire.

    Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7, la qualité de l'air sera bonne à moyenne, avec notamment des concentrations en particules fines et en dioxyde de soufre faible.

    à lire également
    Orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste relativement bonne ce jeudi 07:50
    Orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:28
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un jeudi pluvieux et orageux à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus 07:12
    Villeurbanne : un homme poignarde son fils en tentant de s'en prendre à son ex-femme 03/09/25
    bocuse d'or
    Le Bocuse d'Or Europe organisé pour la première fois en France en 2026 : la ville de Marseille choisie 03/09/25
    d'heure en heure
    police judiciaire
    Lyon : trois hommes interpellés pour vols à l'arraché 03/09/25
    plan Loup
    La présence d'un loup confirmée par l'OFB dans la Loire 03/09/25
    Xavier Odo
    Grigny-sur-Rhône : un nouvel arrêté anti-regroupement en vigueur 03/09/25
    Laurent Wauquiez lors de l'inauguration du campus du numérique
    La gauche incendie la Région après la fermeture d'une formation du Campus du numérique 03/09/25
    Les gendarmes mènent une opération de contrôle des Pêcheurs et jet-skis sur la Saône près de Lyon 03/09/25
    Tensions à Rillieux-la-Pape : Julien Smati, le premier adjoint au maire, menacé de mort 03/09/25
    La nouvelle installation d’Odalie aux SUBS : “Être artiste, c'est soigner la société” 03/09/25
    Jean-Michel Aulas pourra finalement utiliser le micro-parti de Gérard Collomb pour faire campagne 03/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut