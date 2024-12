Le stationnement sera plus cher pour les véhicules lourds dès cet été à Lyon. (@AFP)

Six mois après la mise en place de la nouvelle tarification du stationnement à Lyon, la Ville a dressé un premier bilan. Plus d'un tiers des abonnés résidents lyonnais bénéficient du tarif réduit.

Depuis le 11 juin dernier, une nouvelle tarification a été mise en place pour le stationnement dans les rues de Lyon. Six mois après son entrée en vigueur, la Ville a dressé, via un communiqué, un premier bilan "très encourageant de cette nouvelle politique de stationnement". La nouvelle grille tarifaire, qui se veut progressive, prend en compte quatre critères : le poids du véhicule, sa motorisation, le nombre d'enfants du foyer ainsi que le revenu fiscal de référence par part de ce dernier.

A lire aussi : Tout savoir sur le nouveau tarif du stationnement à Lyon

Près de 37% des abonnés lyonnais bénéficient ainsi d'un tarif réduit sur un total de 25 000 abonnés, explique ainsi la municipalité. Un tarif réduit de 20 à 15 euros dont peuvent bénéficier les Lyonnais et Lyonnaises qui répondent à l'un des trois critères suivants : être propriétaire d'un véhicule thermique ou électrique de moins de 1 000 ou 2 200 kg, avoir au moins trois enfants à charge, avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 13 800 €.

Un non-recours qui reste important

Si lors de la présentation de la nouvelle tarification en janvier dernier Valentin Lungenstrass expliquait que "cette tarification concernera 50% des foyers lyonnais et 60% des familles avec enfants", la Ville estime que le non-recours à ce tarif solidaire restait important. "Je souhaite rappeler la possibilité de simuler, sur lyon.fr son éligibilité au tarif réduit en fonction des revenus ou du nombre d'enfants à charge" complète Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon délégué aux Mobilités.

Sur le volet du stationnement pour les professionnels, la Ville de Lyon se dit également satisfaite de la mise en place du nouveau dispositif, "plus simple et plus lisible". "Au 1er octobre 2024, la Ville de Lyon compte près de 1 300 adhérents aux différents dispositifs professionnels contre 455 en 2019 ; soit un nombre d’ayants droit pro qui a triplé" conclut la Ville dans son communiqué.