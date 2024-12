Bruno Bernard a répondu aux attaques de la droite pointant du doigt sa responsabilité dans l'incendie d'un squat près de Lyon où une femme a perdu la vie.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard en avait gros sur la patate lundi 16 décembre pour le dernier conseil métropolitain de l'année. Attaqué de toute part par son opposition lors des interventions préalables, l'élu a tenu à répondre à la droite qui pointait du doigt sa responsabilité dans l'incendie du squat Deneuzière à Caluire-et-Cuire survenu début décembre et dans lequel une femme a perdu la vie.

Lire aussi : "Un dogmatisme politique criminel" : la droite s'en prend aux élus écologistes après l'incendie de Caluire

"C'est d'un niveau qui n'honore pas la droite lyonnaise qui autrefois était humaniste, avait des valeurs mais les a perdues"

"Ces réactions ont été indignes, à vomir", s'est ainsi indigné Bruno Bernard. Et d'ajouter : "On ne savait pas encore combien de victimes il y avait que déjà la droite attaquait la Métropole et la Ville de Lyon. On a deux blessés grave, une personne décédée et la première chose que fait la droite est d'utiliser ce drame pour nous attaquer. C'est d'un niveau qui n'honore pas la droite lyonnaise qui autrefois était humaniste, avait des valeurs mais les a perdues."

Sur le fond, et alors que le maire LR de Caluire-et-Cuire (depuis condamné à cinq ans d'inéligibilité pour détournements de fonds publics), Philippe Cochet et le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver reprochaient à la Métropole de Lyon de ne pas avoir pris d'arrêté de péril imminent, Bruno Bernard assure que "les conditions n'étaient pas réunies" pour prendre une telle décision.

"L'État nous l'a confirmé par écrit", a-t-il précisé. Pour rappel, quelques jours après l'incendie et les vives attaques de la droite contre les écologistes, les collectifs de soutien aux habitants du squat avaient déploré dans un communiqué que "personne n'a fait ce qu'il fallait en amont pour empêcher ce drame". Et d'ajouter : "La mort de Sonia n’est pas le résultat d'une "absence d’expulsion" ou de l'action des collectifs, elle est le résultat de l’inaction des pouvoirs publics. Contrairement à ce que semble avancer le maire de Caluire, la vie dans la rue n’est pas plus sûre que dans les bâtiments délabrés."

Lire aussi : Incendie d'un squat près de Lyon : "Personne n'a fait ce qu'il fallait pour empêcher ce drame"