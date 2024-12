Lors du conseil de la Métropole tenu ce lundi 16 décembre, un accord entre la Ville de Lyon et la Métropole a été trouvé concernant le nettoyage des quais de Saône.

Faisant partie intégrante du centre historique de Lyon, les quais de Saône font depuis quelques années débat, quant à leur propreté. La prolifération des tags sur les murs de soutènement des berges de Saône avait même pris une tournure administrative. Afin de lutter contre ceux-ci, la Métropole avait réfléchit à des solutions plus pérennes, telles que la végétalisation des murs, l'utilisation d'enduis, ou la création d'une fresque de street-art. Suite à plusieurs concertations, la Ville et la Métropole de lyon ont finalement trouvé un accord concernant le nettoyage des lieux.

Nettoyage par la Ville de Lyon

Si cet espace est initialement géré par la Métropole de Lyon, c'est la Ville de Lyon qui devrait prendre en charge le nettoyage des murs des quais de Saône. Une décision prise ce lundi 16 décembre lors du conseil de la Métropole. La Ville de Lyon possédant un marché public de prestation de services dédié aux opérations de détagages, elle pourra alors fournir un travail plus efficace, permettant d'optimiser les interventions.

Ce sont donc 57 500 m2 , dispersés sur les murs de soutènement situés en rive droite et gauche des quais de Saône et en rive droite des berges du Rhône qui seront nettoyées par la Ville de Lyon. Le tout pour un montant total de 403 00 euros par an, pris en charge par la Ville, et remboursé par la Métropole.

