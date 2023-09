La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) du Rhône a signé, mardi 12 septembre, un partenariat avec la French Tech Saint-Etienne Lyon pour soutenir les dirigeants de start-up ayant déposé le bilan.

"Il y a encore une honte de l’échec en France. Il faut pourtant valoriser les compétences des start-up qui ont déposé le bilan", a souligné mardi 12 septembre Emilie Legoff, présidente de la French Tech Saint-Etienne Lyon. L’association a signé ce même jour une convention partenariale avec la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). "Elle permettra à ces dirigeants de rebondir et de trouver un emploi au sein de nos 3500 entreprises adhérentes", a précisé Franck Morize, président de la CPME du Rhône. D'après lui, le nombre de procédures collectives aurait dernièrement bondi à Lyon et dans le Rhône.

Un an après la mise en place de sa nouvelle gouvernance, la confédération des petites et moyennes entreprises du Rhône a également présenté deux nouvelles vice-présidentes, Sarah Dognin Dit Cruissat et Myriam Bencharaa.

Soutenir les entrepreneurs des quartiers prioritaires et répondre à l’urgence environnementale

L’organisation patronale a également signé, avec le soutien de la sous-préfète Salwa Philibert, un partenariat avec la structure Entrepreneurs dans la ville, qui accompagne des jeunes entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. "Les entrepreneurs des quartiers sont un modèle pour nous ! Ils sont l’avenir de nos territoires" a confié Franck Morize.

Parmi les autres grands défis, la décarbonation de l’économie face à la crise climatique devient un enjeu prioritaire pour la CPME rhodanienne. "Il est grand temps pour nous d’assumer ces nouvelles urgences. Nous ne pouvons plus passer à côté", a reconnu Franck Morize.