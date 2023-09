Installées depuis 2021 dans plusieurs arrondissements de Lyon, les bornes à compost vont progressivement investir les 2e, 3e, et 6e arrondissements d'ici l'automne.

D'abord installées dans le 7e arrondissement de Lyon en 2021, près de 400 bornes à compost arriveront dans le 2e, le 3e et le 6e arrondissement de Lyon, d'ici l'automne. Les habitants du 2e arrondissement bénéficieront de 70 bornes à partir de mi-septembre. 110 bornes seront également installées à la fin du mois dans le 6e arrondissement. Enfin, 200 bornes seront déployées dans le 3e arrondissement à partir de mi-octobre. Le but étant de disposer d’une borne pour environ 450 habitants, celles-ci sont implantées en moyenne tous les 150 mètres.

Les habitants des 5e et 9e arrondissements devront quant à eux s'armer de patience, puisque les premiers bacs à compost devraient arriver en milieu d'année 2024.

Jusqu'à 80 tonnes de déchets par semaine

Jusqu'à présent, la Métropole de Lyon assure collecter jusqu'à 80 tonnes de déchets par semaine dans la ville de Lyon. Pour rappel, les bornes à compost sont réparties dans plusieurs arrondissements de Lyon, à savoir le 1er, le 4e, le 8e, ainsi qu'à Villeurbanne. Les communes de Champagne-au-Mont-d’or, Craponne, Dardilly, Ecully et Sainte-Foy-lès-Lyon, ont également souscrit au dispositif.

Quels déchets sont acceptés ?

Concrètement, les bornes à compost de la Métropole peuvent recevoir tous les déchets alimentaires suivants : des restes de repas, produits alimentaires périmés, viandes, poisson, épluchures de fruits et légumes, marc de café et thé, coquilles d’œuf, restes de viandes et poissons (os et arrêtes), pain rassis.

Ces déchets peuvent être déposés en vrac à l’intérieur des bornes ou dans des sacs à compost en papier. Leur collecte est ensuite assurée environ deux fois par semaine par les services de la Métropole de Lyon.

