Loire : sept listes pour quatre sièges au Sénat

Quatre nouveaux sénateurs seront élus le 24 septembre dans la Loire.

Le 24 septembre, 1 865 grands électeurs de la Loire devront départager sept listes pour élire quatre sénateurs dans le cadre des élections sénatoriale de 2023, renouvelant la moitié de la chambre haute du Parlement.

Dans la Loire, le scrutin est proportionnel, suivant la règle de la plus forte moyenne. La gauche part ainsi dispersée avec quatre listes différentes (deux listes Divers gauche, Europe écologie les verts, la France insoumise), chacune constituée de quatre candidats et deux suppléants. La droite présente de son côté deux listes. L'extrême-droite est également dans la course avec une liste Rassemblement national. A noter l'absence de liste du partie Renaissance de la majorité présidentielle.

Pour rappel, depuis 2011, le sénat est renouvelé de moitié tous les trois ans. En 2023, les circonscriptions des départements du numéro 37 à 66 sont concernées, ainsi que les départements d'Île-de-France. Les sénateurs sont élus par des grands électeurs, plus ou moins nombreux en fonction de la population du département. Ces derniers sont : les sénateurs en exercice, les députés, les conseillers régionaux, départementaux et municipaux, ainsi que leurs délégués.

La liste complète des candidats :

Agir pour la Loire - Divers gauche

Jean-Claude TISSOT (sortant) Isabelle DUMESTRE Eric MICHAUD Martine ROFFAT Philippe HEITZ Lorraine ROUX

Au service des communes pour défendre la Loire - Rassemblement national

Michel LUCAS Angelina LA MARCA Hervé BREUIL Sandrine GRANGER Grégoire GRANGER Michèle LEFÈVRE

Ensemble pour la Loire - Divers droite

Hervé REYNAUD Clotilde ROBIN Olivier JOLY Valérie PEYSSELON Marc LAPALLUS Véronique CHAVEROT

Loire union populaire écologique et sociale - La France insoumise

Ismaël STEVENSON Valentine MERCIER Olivier DECRET Ghislaine JARRIGE Cyril PONCET Coline CANIARD

La Loire "Haut et faire" - Divers droite

Pierre Jean ROCHETTE Geneviève MANDON Patrick LEDIEU Marie Antoinette BENY Ludovic BOUTTET Marie Thérèse GIRY

La transition, maintenant ! - Europe écologie les verts

Julie TOKHI Julien CHANELIERE Patricia SIMONIN-CHAILLOT Gérard PEYCELON Claire PEILLOD Jean DUVERGER

Pour nos communes et l'égalité des territoires - Liste divers gauche