Le sénateur du Rhône François-Noël Buffet, président de la Commission des lois au Sénat, conduit mercredi 1er juin l'audition du ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin et de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra après les incidents au Stade de France.

"Il y a trop de contradictions dans ce que nous avons entendu ces derniers jours sur ces événements déplorables. Nous exigeons un discours de clarté, beaucoup plus rigoureux et intelligible que ce qui a été dit, avec des éléments tangibles et solides."

Le sénateur du Rhône (LR) François-Noël Buffet et président de la commission des lois du Sénat va droit au but. Car ce qui reste de la finale de la Ligue des Champions, disputée samedi soir au Stade de France, n'est pas la frappe victorieuse des Espagnols du Real de Madrid contre les Anglais de Liverpool mais bien le "fiasco" et les scènes de chaos survenus autour du Stade de France, dans le quartier de la Plaine Saint-Denis, dans la banlieue nords de Paris.

"Nous voulons des faits tangibles et solides"

Afin de "faire absolument toute la lumière" sur ce qui s'est passé, les sénateurs auditionnent mercredi 1er juin, à 17 heures, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Une audition à haut risque.

Pour François-Noël Buffet, interrogé mercredi matin dans Lyon Capitale, "il semble que les choses les choses ne sont pas aussi claires que cela dans ce fiasco. Nous souhaitons entendre, non pas des simples déclarations mais des éléments de fait, tangibles et solides." Notamment sur le nombre de faux-billets, au cœur de la polémique. Selon le ministre de l'Intérieur, qui défend la thèse d'une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets", "30 000 à 40 00 supportes britanniques" se seraient présentées devant les grilles du Stade de France "sans billet ou avec de faux billets".

Hooliganisme, renseignements, UEDA... chaos mathématique

D'après l'AFP, une note de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), rédigée le 25 mai en lien avec les services de renseignement français, fait état "d'environ 50 000 supporters anglais présents dans la capitale française (qui) ne seront pas détenteurs de billets" .

De leur coté, la Fédération française de football (FFF) et l'UEFA, instance européenne organisatrice de la Ligue des Champions, ont avancé, lors d'une réunion au ministère des Sports, le chiffre de 2 800 faux billets scannés aux entrées du stade.

Une question va particulièrement intéresser les sénateurs. Le nombre de supporters anglais à Paris samedi soir est estimé entre 60 000 et 70 000. 20 000 ont pu rentrer dans le Stade de France et 40 000 étaient dans la fan zone du cours de Vincennes, dans le XIIe arrondissement de Paris. Si 30 000 à 40 000 supporters qui se sont vus refuser l'entrée, où sont-ils passés ?

"Quels éléments de preuve, quels éléments de fait ? Il y a matière à en savoir plus. Nous voulons connaitre la vérité, une analyse objective des erreurs, si erreurs il y a. Quand on est un homme ou une femme publique on a la responsabilité, le devoir de reconnaitre ses défauts d’appréciation."

"Les blacks et rebeus de Saint-Deni ont foutu le bordel"

Selon Le Canard Enchaîné de mercredi 1er juin, Gérard Darmanin aurait poussé un coup de gueule, parlant de "fascisation assez étonnante de la société numérique et des commentateurs." Pour le ministre de l'Intérieur, une partie des commentateurs affirment que ce sont "en gros, les blacks et les rebeus de Saint-Denis qui ont foutu le bordel et dépouillé les gens".

Le sénateur du Rhône François-Noël Buffet reste perplexe. "On nous dit que des voyous étaient descendus en masse pour piller les supporters étrangers venus assister au match. On parle de 400 personnes, de 77 procédures judiciaires, qu'il y aurait de nombreux étrangers en situation irrégulière. Où est le ministre de la Justice ? On ne l'entend pas. Silence radio complet. Ce n'est absolument pas normal."

Vers une commission d'enquête parlementaire ?

De là à aller plus loin que la seule audition du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports ? "En fonction de ce que nous répondront les ministres, nous aviserons de ce que nous ferons, si on étend nos auditions, si on poursuit par une mission d'information, voire une commission d'enquête parlementaire. Je pense qu’il y aura, en tous les cas, aussi une petite mise au point à faire avec le ministre de la Justice."

