Métropole de Lyon : des activités sportives proposées gratuitement aux jeunes dès demain 

58 sports seront à découvrir dès demain, lundi 7 juillet, et jusqu’au 8 août dans le cadre du dispositif Métropole Vacances Sportives.

Dès demain, lundi 7 juillet, et jusqu’au 8 août, la Métropole de Lyon renouvelle son dispositif Métropole Vacances Sportives. Des activités gratuites seront ainsi proposées aux enfants de 3 à 18 ans dans 25 communes* du territoire et dans les parcs métropolitains de Lacroix-Laval et Parilly, en lien avec plus de 80 associations sportives.

Au total, 58 sports pourront être découverts par les jeunes (programme complet et inscription ici). Chaque activité se fait par tranche d'âge et en fonction du niveau. Des activités seront aussi proposées aux enfants en situation de handicap.

"Depuis 2020, Métropole Vacances Sportives a permis à plus de 135 000 enfants de la Métropole de pratiquer gratuitement une activité physique et sportive lors de leurs vacances de printemps ou des grandes vacances estivales", se réjouit Florestan Groult, vice-président à la Métropole en charge des politiques sportifs et parasportives.

*Bron, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Feyzin, Givors, Jujurieux (activité de spéléologie), Lyon, Meyzieu, Neuville-sur-Saône, Oullins-Pierre-Bénite, Quincieux, Rillieux-la-Pape, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux.